Le cinque ragioni per il sì al referendum, confutate una per una (Di venerdì 14 agosto 2020) Si può votare sì al referendum per la riduzione del numero dei parlamentari con il proposito riformista di avviare quel cambiamento costituzionale che i progetti organici di revisione della Carta fondamentale non sono mai riusciti a portare a termine, da più di un quarto di secolo a questa parte? Secondo l’onorevole Stefano Ceccanti sì, si può. Sul Foglio, tribuna non sospettabile di cieca connivenza con il populismo antiparlamentare, ha scandito in un pentalogo il sì al referendum del 21 settembre. Nelle sue argomentazioni non c’è alcuna traccia di una volontà punitiva nei confronti della “Casta”, non ci sono i triviali argomenti sui risparmi (risibili) o altre piacevolezze di una stagione in cui i Parlamenti dovevano essere aperti come scatolette di tonno: vale dunque la ... Leggi su linkiesta

Si può votare sì al referendum per la riduzione del numero dei parlamentari con il proposito riformista di avviare quel cambiamento costituzionale che i progetti organici di revisione della Carta fond ...

Rizzone (M5S) tra dottorato, la start-up e il consiglio sui social: «Cinque minuti e hai i 600 euro del bonus»

Da qualche giorno Marco Rizzone si era inabissato. Pochi lo avevano sentito e quei pochi avevano notato qualcosa di strano. «Non era più lo stesso», conferma un grillino. Come se volesse nascondere qu ...

