La Via Lattea così non l’avete mai vista (Di venerdì 14 agosto 2020) Se state passando queste notti d’estate in montagna, complice il minore inquinamento luminoso rispetto alle città e alle località di mare, è facile che abbiate rivolto lo sguardo all’insù per dare un’occhiata alla volta celeste (magari in cerca di qualche stella cadente). Non è impensabile che i più fortunati, nelle notti più limpide, siano riusciti a scorgere nitidamente la regina del cielo: la Via Lattea. Il sito web Capture The Atlas – che ci ha concesso di pubblicare alcuni degli scatti raccolti nella nostra gallery di oggi – da anni offre una selezione delle più belle immagini della Via Lattea condivise dagli utenti di internet, in un contenitore in cui scatti di professionisti si mescolano a giovani talenti, con risultati sorprendenti. La Via ... Leggi su wired

santone1973 : RT @aapv2016: Quando scopri che i cigni dormono col becco sotto l'ala ed una zampa alzata ma tu lo hai in mente che vola attraversato dalla… - CallieGPSgdr : Come un fiore di rosa Come un albero di ciliegio Come un giorno glorioso Come un momento meraviglioso Sii sempre la… - Sithmaith59 : RT @NextSolarStorm: #BreakingNews OSSERVATA LA PIÙ LONTANA GALASSIA SIMILE ALLA VIA LATTEA! Questa immagine è straordinariamente bella: c… - GiuseppePurpari : RT @aapv2016: Quando scopri che i cigni dormono col becco sotto l'ala ed una zampa alzata ma tu lo hai in mente che vola attraversato dalla… - aapv2016 : Quando scopri che i cigni dormono col becco sotto l'ala ed una zampa alzata ma tu lo hai in mente che vola attraver… -