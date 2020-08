Incendio al Parco degli Acquedotti: disagi sulla linea Roma-Cassino (Di venerdì 14 agosto 2020) Roma, un Incendio è divampato, poco prima delle 15, al 106 di via del Quadrato. Le fiamme, partite da un maneggio, si sono propagate nelle aree circostanti fino al Parco degli Acquedotti. Nonostante ... Leggi su leggo

Un incendio è divampato, poco prima delle 15, al 106 di via del Quadrato. Le fiamme, partite da un maneggio, si sono propagate nelle aree circostanti fino al Parco degli Acquedotti. Nonostante il vent ...Un incendio si e’ sviluppato nella tarda mattinata di oggi, alle 13,15 circa, a Roma in via del Quadraro nei pressi del civico 106. sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco per doma ...