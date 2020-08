I Want Poetry – ‘Islanders’ (Di venerdì 14 agosto 2020) Il duo pop dei I Want Poetry pubblicano il nuovo ed avvincente singolo “Islanders”. ‘Islanders’ si contorce per la vita e l’energia eterea, aprendosi intimamente mentre gli affascinanti viaggi vocali della cantante Tine von Bergen hanno condannato il terreno, esplorando le follie dell’umanità e allo stesso tempo aggrappandosi alla bellezza ed alla speranza. Man mano che la canzone si sviluppa, ‘Islanders’ diventa un inno espansivo e magico ricco di synth, che celebra tutti i misteri ed i miracoli dell’esistenza umana ed il potere che abbiamo dentro di noi per apportare cambiamenti positivi.Sulle idee alla base del brano la cantante ne parla con queste parole: “Ovunque guardiamo, ci sono persone che si uniscono per una causa comune – lavorare insieme per un oggi in cui vale la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

