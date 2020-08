Giulia torna a casa dopo la tragedia che le è costata una gamba (Di venerdì 14 agosto 2020) Questa mattina Giulia tornerà nella sua abitazione al quartiere Filangieri di Cava de' Tirreni. Ha trascorso due settimane nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Nocera Inferiore per l'amputazione ... Leggi su leggo

positanonews : Cava de’ Tirreni, finalmente Giulia torna a casa: grande solidarietà per lei tra le #news - LFootball_ : ? Giulia #Orlandi giocherà con la maglia dell'@ACF_Arezzo per la stagione 2020/21! ?? “Spero con la mia esperienza d… - ottopagine : Incidente a Nocera, Giulia torna a casa: raccolti 40mila euro #CavadeTirreni - salernonotizie : Giulia stamattina torna a casa a Cava: 1600 donatori, raccolti oltre 40mila euro - MarilenaPersia1 : @Sofia17404470 Ma lui ci promette che torna con giulia? -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia torna

Il Mattino

Questa mattina Giulia tornerà nella sua abitazione al quartiere Filangieri di Cava de’ Tirreni (Salerno). Ha trascorso due settimane nel reparto di ortopedia dell’ospedale di Nocera Inferiore per l’am ...Diffuse dalle Aziende sanitarie le coordinate da comunicare via mail al rientro. Ma su controlli e procedure regna il caos TRIESTE Riunioni su riunioni per preparare la “macchina”, anche se sono le au ...