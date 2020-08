Ghost of Tsushima e Nintendo Switch tra i più venduti negli USA nel mese di luglio (Di venerdì 14 agosto 2020) Nintendo Switch è stata ancora una volta la console più venduta negli USA, secondo il rapporto di NPD di luglio 2020, e Ghost of Tsushima è stato il gioco più venduto del mese.Le vendite software hanno raggiunto i 3,3 miliardi di dollari a luglio 2020, con un aumento del 34% anno su anno. La spesa per i contenuti digitali, che include download di giochi completi, contenuti post-lancio, dispositivi mobili e spese di abbonamento, è aumentata del 41%. La spesa per i contenuti nel 2020 dall'inizio dell'anno ha raggiunto 23 miliardi di dollari, in aumento del 21% su base annua, con i maggiori guadagni provenienti dalla spesa per i contenuti digitali su console.Ghost of Tsushima è ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : #GhostOfTsushima e #NintendoSwitch in cima alla classica NPD. - GamingToday4 : Ghost of Tsushima è il gioco più venduto negli USA a luglio - GamingTalker : Ghost of Tsushima è il gioco più venduto negli USA a luglio 2020, Nintendo Switch rimane la console più venduta… - IvoPres23 : RT @PlayStationBit: Se possedete l'edizione Standard, ora potete ottenere i bonus della Digital Deluxe di #GhostofTsushima #PS4 #PlayStatio… - GianlucaOdinson : Ghost of Tsushima, un sequel multiplayer? Il Director non lo esclude -