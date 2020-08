Emanuele Dessì: "Il voto su Rousseau? La porcata di Ferragosto" (Di venerdì 14 agosto 2020) Voci contro in casa 5 stelle. A intervenire questa volta, con l’AdnKronos, è Emanuele Dessì, senatore pentastellato. “Il voto su Rousseau? Non ho partecipato. Si è trattato di una votazione istituita in totale spregio di qualunque regola democratica, di confronto, di condivisione. In spregio dello statuto, che prevede una linea politica fatta dal capo politico, sentiti i capigruppo, che a loro volta dovrebbero sentire i gruppi di riferimento”. Questo il commento dell’esito del voto su Rousseau che ha dato il via libera all’abolizione della regola dei due mandati per i consiglieri comunali e alle alleanze con i partiti sui territori.“Ci siamo trovati in piena settimana di Ferragosto, periodo simbolo delle porcate ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Emanuele Dessì Dl rilancio, M5s: sforzo abnorme per sostenere imprese e lavoro Yahoo Finanza Rete Unica, Dessì (M5S): maggioranza Tim e pubblico in governance

Roma, 14 ago. (askanews) - "Non si può mettere sullo stesso piano una azienda con il peso e la rilevanza di Tim con Open Fiber." Così il Senatore del Movimento 5 Stelle Emanuele Dessì, considerato tra ...

Bonus partite Iva, Dessì: "Fuori i nomi, sti c***i della privacy. Ma che dire di notai & C.?"

"Io credo che i nostri ministri possano tranquillamente sapere il nome del deputato M5S che si è fre ...

Roma, 14 ago. (askanews) - "Non si può mettere sullo stesso piano una azienda con il peso e la rilevanza di Tim con Open Fiber." Così il Senatore del Movimento 5 Stelle Emanuele Dessì, considerato tra ..."Io credo che i nostri ministri possano tranquillamente sapere il nome del deputato M5S che si è fre ...