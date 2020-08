Di chi erano davvero gli esplosivi di Beirut (Di venerdì 14 agosto 2020) Le voci di corridoio che circolano negli ambienti giornalistici mediorientali, voci che lo dico subito a scanso di equivoci, per ovvi motivi non saranno mai confermate, affermano che nel magazzino 12 del porto di Beirut, quello che saltando in aria ha distrutto mezza città, oltre alle 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio c’erano immagazzinati anche 23 tonnellate di fuochi d'artificio, 1.000 pneumatici, decine di barili pieni di materiali liquidi infiammabili e, per finire, 50 tonnellate di fosfato di ammonio. Quest’ultimo, il fosfato di ammonio, 50 tonnellate che non sono proprio un quantitativo minimo, non ha, sempre ufficialmente, un proprietario. Non si sa da dove arrivi e neanche a chi appartenga. Insomma, detta così, sembra che si apparso dal nulla, si sia immagazzinato da solo e che, sempre da solo, abbia segnalato la ... Leggi su nicolaporro

Ultime Notizie dalla rete : chi erano Le vite spezzate nello schianto: chi erano le 5 giovani vittime ilGiornale.it Vacanze, tampone d’obbligo in 48 ore

Non è chiaro quanti sono i cittadini della Lombardia oggi in vacanza tra le spiagge di Croazia, Grecia, Spagna e Malta. Di certo, quando rientreranno, scatterà per loro l’obbligo di segnalarsi all’Ats ...

Bonus 600 euro, ecco i primi due “furbetti”: chi sono e quanto guadagnano Dara e Murelli

Montecitorio aveva appena fissato a venerdì 14 agosto il giorno in cui svelare la verità sui deputati che hanno richiesto e ottenuto il bonus 600 euro Covid: il presidente dell’Inps Pasquale Tridico e ...

