Decreto agosto bollinato dalla Ragioneria dello Stato: via libera TESTO Per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Decreto agosto è ormai prossimo all’entrata ib vigore. Con la bollinatura della Ragioneria dello Stato il TESTO è pronto per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Di seguito in formato pdf: dl-agosto L'articolo Decreto agosto bollinato dalla Ragioneria dello Stato: via libera TESTO <small class="subtitle">Per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

Le Marche aprono lo sport al pubblico: mille spettatori negli stadi e 200 nei palasport

ANCONA - Da ieri via libera anche agli sporti di contatto non propriamente regolamentati dalle Federazioni sportive o dalle discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. E da lunedì 17 ...

