“Cosa è successo in quella curva”. Castelmagno: con dolore parla Chiara, 17enne sopravvissuta al tragico incidente (Di venerdì 14 agosto 2020) Castelmagno, una delle ragazze coinvolte nel tragico incidente ha raccontato i momenti prima dello schianto. Chiara ha 17 anni e le sue sono parole di sofferenza. Riesce a raccontare agli inquirenti le sue emozioni, di paura, sconforto, choc. I cinque cari amici dell’adolescente hanno perso la vita, lei è salva, ma qualcosa dentro di lei è andato via per sempre. Impossibile dimenticare quei tragici momenti prima che avvenisse lo schianto. Chiara prova a mettere insieme i cocci di un vaso a brandelli, un incidente che ha fatto spegnere per sempre le vite dei suoi amici. Ma la testimonianza della 17enne risulta fondamentale per gli inquirenti, ancora impegnati a ricostruire le dinamiche di quel doloroso giorno.



. Attimi che si susseguono rapidi in ... Leggi su caffeinamagazine

TizianaFerrario : #lockdown Guardiamo cosa è successo nei paesi dove hanno chiuso a scacchiera tipo #Usa. Quasi 5 milioni di positivi… - Rinaldi_euro : 'La rottura tra Conte e Salvini. Ecco cosa è successo davvero' - - canyxonmoon : RT @KiwiStyles_28: mi piace pensare che quello che è successo adesso (di lou che blocca la pagina antis) non sia solo una cosa a sostegno d… - Jole06666240 : @aydan_m_ @canyaman1989 @ozgecangurel Porta al successo qualsiasi cosa tocca????molto molto semplice?? - tostapayne : RT @KiwiStyles_28: mi piace pensare che quello che è successo adesso (di lou che blocca la pagina antis) non sia solo una cosa a sostegno d… -

Ultime Notizie dalla rete : “Cosa successo Proteine ​​del latte Rapporto sulle ricerche di mercato piu recenti in PDF per tendenza futura, tasso di crescita, opportunita, analisi degli esperti del settore Genova Gay