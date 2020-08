Boccia sulla nuova ondata di contagi: "Le discoteche non dovevano riaprire" (Di venerdì 14 agosto 2020) Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ha rilasciato oggi un’intervista al quotidiano La Stampa. L’esponente del PD si è soffermato sulla nuova impennata di contagi, che stanno riguardando soprattutto le località turistiche, dove la movida impazza come se i tre mesi di lockdown non siano mai esistiti. "Se i numeri non cambiano - esordisce - sarà inevitabile un freno alla movida selvaggia, la prossima settimana si cercherà di condividere una scelta rigorosa con tutte le Regioni". Ok la riapertura delle attività produttive per il bene dell’economia del Paese, ma le discoteche non erano propriamente indispensabili: "Le discoteche per noi non andavano proprio riaperte, le linee guida del governo andavano in questa ... Leggi su blogo

