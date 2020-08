Bayern Monaco, Salihamidzic: «Perisic? Non parlo di mercato» (Di venerdì 14 agosto 2020) Salihamidzic ha glissato sul mercato a pochi istanti dalla sfida di Champions League tra Barcellona e Bayern Monaco Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, non ha voluto rispondere alle voci di mercato su Ivan Perisic. «Siamo ai quarti di finale e bisognerà fare attenzione. E’ inutile in questo momento farmi domande di mercato, siamo concentrati sul presente. Sarà difficile ma se giocheremo al top avremo buone possibilità». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

