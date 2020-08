Allarme badanti, è caos quarantena (Di venerdì 14 agosto 2020) Enza Cusmai Il rischio dell'isolamento nelle abitazioni degli anziani assistiti «Lancio un messaggio a tutti i parenti degli anziani non autosufficienti: non permettete che le badanti in arrivo dall'Est Europa facciano la quarantena in casa dell'assistito: il rischio è troppo alto». Sono le parole dell'epidemiologo Vittorio Demicheli, direttore sanitario Ats Milano. In effetti mette i brividi immaginare lo scenario di donne tornate dopo l'estate dal loro paese d'origine positive al Covid, che curano l'anziano fragile o il disabile. Ma questo rischio è reale se le regole messe in campo dal ministero della Salute rimangono sulla carta. A oggi, infatti, è prevista la quarantena obbligatoria per chi proviene da Bulgaria e Romania ma, come spesso accade, le regioni si muovono in ordine sparso. E ... Leggi su ilgiornale

