Vladimir Luxuria nuove dichiarazioni su Francesca Pascale: “Non è arrabbiata” (Di giovedì 13 agosto 2020) Vladimir Luxuria su Francesca Pascale “Dopo il tradimento di Berlusconi ha sofferto molto” Vladimir Luxuria torna a parlare di Francesca Pascale che in questo momento è al centro del gossip, la vittima più interessante dei paparazzi, il soggetto principale sui social dove non si parla di altro. Si è alla ricerca di scatti bollenti tra lei e Paola Turci, tutti sconvolti dalla notizia che l’ex fidanzata di Silvio Berlusconi sia omosessuale. Proprio in questi giorni sono venute fuori delle foto incredibili in cui Francesca e Paola si baciano in barca, questa notizia ma non fa altro che ripiombare sui social, tra critiche ed applausi. Come se si trattasse di qualcosa di anormale o di grave. In ... Leggi su kontrokultura

«Francesca Pascale non è arrabbiata per le foto in cui bacia Paola Turci in barca: anzi, ha riscoperto la serenità». Parola di Vladimir Luxuria, che a Oggi racconta il retroscena del gossip dell'estat ...

