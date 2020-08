Ultime Notizie Roma del 13-08-2020 ore 13:10 (Di giovedì 13 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione la dice morta a Caronia in provincia di Messina il PM il video di sorveglianza con Gioele in auto a Sant’Agata abbiamo acquisito un video a Sant’Agata di Militello spiega il magistrato in cui si vedono le mamma e il bambino un punto importante per il prosieguo delle indagini avviso di garanzia Conte ministri dopo le denunce per la gestione senza covid della trasmissione da parte della procura è un atto dovuto si legge in una nota di Palazzo Chigi che mi ha dato annuncio Notizie infondate da archiviare coronavirus tampone obbligatori per chi arriva da cross Grecia Martin Spagna l’ordinanza del Ministero della Salute avrà effetto sino all’adozione di un successivo dpcm Comunque non ... Leggi su romadailynews

