Ultime Notizie Roma del 13-08-2020 ore 12:10 (Di giovedì 13 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il Ministero della Salute ha pubblicato le nuove linee guida sull’ aborto farmacologico che annullano l’obbligo di ricovero dall’assunzione della pillola ru486 fino alla fine del percorso assistenziale e allungano il periodo in cui si può ricorrere al farmaco fino alla nona settimana di gravidanza lo ha annunciato in una circolare ministeriale 9 guida accolgono il parere del Consiglio Superiore di Sanità pubblicato lo scorso IV Agosto Mi raccomando non di effettuare il monitoraggio continuo ed approfondito delle procedure di interruzione volontaria di gravidanza con l’utilizzo di farmaci avendo riguardo in particolare gli effetti collaterali conseguenti all’estensione del periodo in cui è consentito il ... Leggi su romadailynews

fanpage : Boom di contagi in Germania, numeri preoccupanti nel giro di 24 ore #13agosto - fanpage : 100 ragazzi saranno sottoposti immediatamente a tampone - fanpage : 'Con 700 focolai, 'l’Italia rischia una seconda ondata ancor prima dell’autunno' #COVID19 - Calab_Magnifica : Chiaravalle Centrale, la protesta di un disabile: “Chiuso in casa da mesi per colpa della b - Meri776 : @iaia71716551 Beh comunque se hai bisogno di sapere le ultime notizie su Can scrivi a lei ,lei sa tutto ! Ha detto… -