Ultime Notizie Roma del 13-08-2020 ore 08:10 (Di giovedì 13 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in questo giovedì 13 agosto Nuovo appuntamento con l’informazione Con l’aumento dei casi di coronavirus in Italia il governo sta pensando a misure più restrittive per le discoteche anche in vista del Ferragosto ma è scontro con la metà dei governatori in Toscana si balla 2 m mentre la Sardegna vuole tenere aperti i locali via libera Invece per i test obbligatori per chi torna da Spagna Grecia Croazia e Malta per il divieto di ingresso e transito dalla Colombia un aggiornamento di essere positiva e Verte sui social è stato in due club di Soverato Il sindaco chiude tutti i locali per precauzione il tandem Democratico weiden debutta con la lente statunitense da un’altra semina odio divisioni le parole della candidata ... Leggi su romadailynews

