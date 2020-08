Roma, finto regista ingannava aspiranti attrici con casting falsi che si tramutavano in abusi sessuali (Di giovedì 13 agosto 2020) Dopo un’indagine durata da febbraio 2020 a luglio 2020 i carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia Roma Parioli hanno incastrato un sedicente regista che organizzava finti casting ingannando le giovani donne che partecipavano, otto delle quali hanno denunciato l’uomo per abusi sessuali. Le giovani aspiranti attrici venivano tutte ricevute in un primo momento in uffici e luoghi appositamente affittati per ottenere la loro fiducia e, per il provino vero e proprio, venivano portate nei posti appartati dove si verificava poi la violenza sessuale. LEGGI ANCHE >>> Ellen Pompeo chiarisce su Weinstein: “Video di due anni fa, all’epoca non sapevo” Primo incontro in ufficio, casting in appartamento La ... Leggi su giornalettismo

