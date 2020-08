Pirlo Juventus, difesa a tre dopo l’infortunio di De Ligt: gli interpreti (Di giovedì 13 agosto 2020) Pirlo Juventus – Il neo tecnico della squadra di Andrea Agnelli deve subito rivedere i suoi piani tattici per lo stop di Matthijs De Ligt . Il centrale olandese starà fermo per tre mesi dopo l’operazione alla spalla. Per questo motivo, è possibile che si riveda la difesa a tre a partire dalla prossima stagione. L’assetto, con il quale l’ex centrocampista ha riscoperto una seconda giovinezza quando è arrivato a Torino come calciatore, è al momento ritenuto quello più congeniale per gli elementi in rosa. Juventus: Pirlo pensa alla difesa a tre Secondo quanto riportato da Spormediaset, con l’assenza dell’ex Ajax, agiranno Demiral, Bonucci e Chiellini. Con il nuovo modulo, ... Leggi su juvedipendenza

romeoagresti : #Juventus, nuovo summit alla Continassa: priorità definire lo staff tecnico ???? ?? - juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - Pirlo_official : Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @juventusfc. Pronto per questa fantastica opportunità!… - mohamdamine11 : RT @romeoagresti: #Juventus, nuovo summit alla Continassa: priorità definire lo staff tecnico ???? ?? - andreaapirloooo : RT @NicoSchira: Nel casting per il nuovo attaccante della #Juventus occupa una posizione di rilievo Raul #Jimenez del #Wolverhampton. Jorge… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo Juventus Juventus, un ex trequartista in regia: Fagioli sogna Pirlo La Gazzetta dello Sport Juventus, vertice con Pirlo: si decide lo staff tecnico

Incontro programmato tra la dirigenza e il nuovo tecnico bianconero: lo staff tecnico verrà completato entro domani.

Calciomercato Juventus, terremoto CR7: arriva un annuncio clamoroso!

Calciomercato Juventus – Arrivano voci pesantissime riguardo al futuro di Cristiano Ronaldo: la notizia fa tremare tutto l’ambiente bianconero ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVE – E’ più che palese che quest ...

Incontro programmato tra la dirigenza e il nuovo tecnico bianconero: lo staff tecnico verrà completato entro domani.Calciomercato Juventus – Arrivano voci pesantissime riguardo al futuro di Cristiano Ronaldo: la notizia fa tremare tutto l’ambiente bianconero ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVE – E’ più che palese che quest ...