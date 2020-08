Perché molti usano una vpn in Italia, in cosa può essere utile (Di giovedì 13 agosto 2020) Perchè molti usano una vpn in Italia, in cosa può essere utile In alcuni Paesi è quasi indispensabile per accedere ai principali siti che nel resto del mondo sono di uso quotidiano. Per esempio in Cina o Iran dove Facebook o Google come li intendiamo noi non sono raggiungibili. Parliamo della vpn (Virtual Private Network), una rete virtuale privata che di fatto funziona come un tunnel che collega un consumatore a una rete, di solito geograficamente lontana, cui normalmente non sarebbe connesso con la rete pubblica.Così un giovane iraniano può usare Facebook collegandosi a server europei o americani bypassando i blocchi del proprio Paese. E’ del resto quello che succede tutti i giorni per milioni di persone. E non solo in Paesi autoritari, ma ... Leggi su termometropolitico

