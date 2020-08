Ordinanza Santelli: chiuse discoteche ed aree da ballo sino al 7 settembre (Di giovedì 13 agosto 2020) Ordinanza Santelli: è panico tra i cittadini Calabresi. I fatti delle ultime ore avevano già agitato gli animi, dopo che una nuova Ordinanza della governatrice aveva giù disposto l’obbligo delle mascherine anche in luoghi aperti al pubblico. Ordinanza Santelli: i timori per un nuovo innalzamento dei contagi Una nuova Ordinanza Santelli per la Calabria. Quella di oggi è stata una giornata densa di timori per i cittadini Calabresi, che si sono trovati a rivivere il primo panico precedente al Lock-down. Dapprima, in mattinata un’Ordinanza che prescriveva l’obbligo della mascherina in luoghi chiusi e aperti al pubblico. Nella stessa Ordinanza è anche prescritto l’obbligo di ... Leggi su notizieora

