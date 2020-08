Nadia Toffa: vita privata, chi era, carriera e curiosità sulla giornalista e conduttrice (Di venerdì 14 agosto 2020) Cosa sappiamo della vita privata di Nadia Toffa? Esattamente un anno fa, il 13 Agosto del 2019, la brava, bella e simpatica conduttrice moriva, sconfitta da quella terribile malattia che per mesi aveva combattuto come un leone. Anche se purtroppo il suo sorriso non illumina più le nostre serate davanti al piccolo schermo, la giornalista, storica ed insostituibile inviata e conduttrice del programma di Italia Uno Le iene, è più viva che mai nel cuore dei telespettatori. Impossibile dimenticare il suo coraggio e la schiettezza che non mancava mai di mostrare quando era davanti alle telecamere. Ripercorriamo in breve le tappe principali della sua carriera e scopriamo qualcosa di più della sua vita ... Leggi su pianetadonne.blog

redazioneiene : Un anno fa, il 13 agosto 2019, ci lasciava la nostra Nadia. A un anno di distanza i suoi compagni di viaggio la rac… - redazioneiene : La prima forte denuncia dell'incubo Terra dei Fuochi: un dramma non solo campano, ma che coinvolge tutta l'Italia.… - redazioneiene : La battaglia contro l'inquinamento dell'Ilva: torna in studio con la maglietta 'Ie Jesche pacce per te!', io esco p… - fanpage : Il commovente omaggio de #leiene