Mortal Shell, spietato action-RPG tra Dark Souls e Sekiro, arriva in formato fisico (Di giovedì 13 agosto 2020) Cold Symmetry, sviluppatore di Mortal Shell, ha annunciato attraverso un comunicato stampa che sarà presto disponibile la versione fisica del suo action-RPG a metà tra un Dark Souls e Sekiro."Abbiamo ascoltato tutte le richieste per un'edizione fisica di Mortal Shell - in effetti siamo rimasti sbalorditi dall'enorme interesse. Quindi siamo lieti di rivelare che una versione fisica di Mortal Shell è ora in produzione! A causa del tempo aggiuntivo richiesto per la produzione e la distribuzione, la versione in scatola arriverà un po' più tardi rispetto all'edizione digitale" ha dichiarato il team di sviluppo.L'edizione fisica di Mortal Shell viene ... Leggi su eurogamer

