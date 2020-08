Il trattore va a fuoco, fiamme in un terreno agricolo: sul posto i pompieri (Di giovedì 13 agosto 2020) JESI - I vigili del fuoco sono intervenuti, alle ore 17:45 circa di ieri, in via Montecappone per l'incendio di una macchina agricola. La squadra dei pompieri ha spento l'incendio utilizzando acqua e ... Leggi su anconatoday

Un incidente agricolo, purtroppo mortale, quello che si è verificato tra Foglianise e Torrecuso, nella provincia di Benevento: la vittima è Nicola Iannella, un giovane di 25 anni originario proprio di ...

Perde il controllo del trattore e vola a terra: grave un anziano

Anziano agricoltore perde il controllo del trattore cingolato in discesa, vola dalla seduta e rotola per circa quaranta metri: trasferito in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Si è temut ...

