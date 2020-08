Il Brasile si arrende al virus: ormai vanno in campo anche i giocatori positivi (Di giovedì 13 agosto 2020) Il Brasile non contiene più l’epidemia di coronavirus da ormai parecchie settimane, e nella tragedia generale (superata anche la soglia dei 100.000 morti da Covid) i confini tra resa e gestione del contagio si fanno sempre più labili. anche nel calcio, che già per qualche motivo ha potuto contare su regole più malleabili per la ripresa delle attività. La squadra di prima divisione Atlético Goianiense ha ottenuto il permesso di utilizzare quattro giocatori risultati positivi in campionato. Il club della città del Brasile centrale di Goiania prima della partita contro il Flamengo, ha segnalato che i giocatori erano nella fase finale del contagio e avevano già rispettato tutte ... Leggi su ilnapolista

