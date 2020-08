Formia, furto nella notte: in manette due giovani (Di giovedì 13 agosto 2020) Il 13 agosto 2020, durante la decorsa notte, a Formia, i carabinieri della sezione radiomobile del norm della locale compagnia, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due giovani, un 31enne ed un 20enne. I due sono stati intercettati dalla pattuglia della sezione radiomobile a Formia, in via Mamurra snc, dove poco prima avevano perpetrato un furto, mediante effrazione del vetro posteriore di un’autovettura parcheggiata. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire all’interno dei loro zaini un telefono cellulare, una catenina in argento con ciondolo e vari arnesi da scasso. Il telefono cellulare e la catenina in argento, previo riconoscimento, sono stati restituiti al legittimo proprietario, mentre gli arnesi da scasso sono stati sottoposti a sequestro. Gli arrestati sono stati ... Leggi su ilcorrieredellacitta

