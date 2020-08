Esplosione a Beirut: l’Oms dice che dozzine di ospedali sono fuori uso (Di giovedì 13 agosto 2020) I danni causati dall’enorme Esplosione a Beirut, avvenuta la settimana scorsa, continuano a mettere in ginocchio il sistema sanitario della capitale libanese. L’Organizzazione mondiale della sanità (oms), si è occupata di controllare 55 ospedali: almeno la metà sono stati giudicati fuori uso e inagibili. Inoltre, l’organizzazione ha anche sottolineato che in diverse strutture le misure per la prevenzione del Covid-19 non vengono osservate. La città, in questo momento, si trova con almeno 500 posti letto in meno di quelli necessari per curare i feriti e i nuovi potenziali malati di Covid-19. Richard Brennan, a capo della divisione mediorientale dell’Oms, ha spiegato che è fondamentale riparare gli ospedali al più presto e ... Leggi su giornalettismo

MSF_ITALIA : A #Beirut restano enormi i bisogni degli oltre 6.000 feriti, dei 300.000 sfollati e di un’intera popolazione durame… - emergenzavvf : #Oggi a #Beirut abbiamo partecipato commossi al saluto ai #vigilidelfuoco libanesi che hanno perso la vita nell’esp… - DPCgov : #12agosto Esplosione #Beirut Missione conclusa per il team italiano in #Libano. La macchina dei soccorsi, coordinat… - giornalettismo : I danni causati dall’enorme #esplosione di #Beirut continuano a mettere in ginocchio il sistema sanitario della cap… - josue_brites : A protesta in Bielorussia, a vacuna russa contr'à l'invitu-19, l'entrevista di Trump è l'esplosione in Beirut, annu… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Beirut CRONACA DIRETTA VIDEO: BEIRUT, ESPLOSIONE come un BOMBA ATOMICA distrugge TUTTO, è una Strage. Ecco le IMMAGINI iLMeteo.it Libano nel caos e i carri armati israeliani invadono il confine

Mentre il Libano è ormai immerso nel caos delle proteste seguite alle esplosioni martedì scorso al porto di Beirut che hanno portato alle dimissioni il Govenro, oggi, tre carri armati dell'esercito is ...

“Rientra il nostro team di Vigili del Fuoco da Beirut, loro l’Italia migliore”

“Mentre i nostri eroici Vigilia del Fuoco sono ancora in viaggio per rientrare in Italia, voglio salutare e ringraziare pubblicamente il team di esperti del nucleo NCBR partiti per il Libano a poche o ...

Mentre il Libano è ormai immerso nel caos delle proteste seguite alle esplosioni martedì scorso al porto di Beirut che hanno portato alle dimissioni il Govenro, oggi, tre carri armati dell'esercito is ...“Mentre i nostri eroici Vigilia del Fuoco sono ancora in viaggio per rientrare in Italia, voglio salutare e ringraziare pubblicamente il team di esperti del nucleo NCBR partiti per il Libano a poche o ...