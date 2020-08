Elon Musk è il quinto uomo più ricco al mondo (Di giovedì 13 agosto 2020) Lo hanno paragonato a Steve Jobs e a Thomas Edison, di certo Elon Musk è un genio visionario. A 8 anni aveva letto tutta l’Enciclopedia britannica, a 12 aveva programmato il primo gioco elettronico, a 28 ha fondato PayPal, la società di servizi finanziari online più conosciuta al mondo. Ha poi investito i guadagni aprendo la Tesla Motors, leader nella produzione di auto elettriche, e la Space X, azienda aerospaziale che punta a fondare una colonia umana su Marte. D’altronde, senza false modestie, Musk dichiara il suo vero intento: «Voglio salvare il mondo ». Da cosa? Principalmente dal surriscaldamento climatico (punta a dotare gli interi Stati Uniti di pannelli solari) e dai pericoli dell’intelligenza artificiale: a fine agosto annuncerà la sua ... Leggi su aciclico

