Covid, rientri in Campania dall'estero: cosa fare e come comunicare con l'Asl (Di giovedì 13 agosto 2020) Campani in vacanza all?estero: al rientro scattano i tamponi per tutti. Per ordinanza del presidente della Regione Vincenzo De Luca tutti i cittadini campani che rientrano nel Comune di... Leggi su ilmattino

sole24ore : Coronavirus: dalle quarantene ai test, ecco tutti gli obblighi imposti dalle regioni. Per i rientri da Grecia, Croa… - AnnaMaritati : @LaStampa Clementi: 'In Italia 3 tipi di focolai. Il terzo, quantitativamente più importante, è dato dagli ingressi… - itnasoel : Giusto che il governatore della @RegionePuglia @micheleemiliano richieda il tampone per i rientri in Italia ma lo i… - valentinadigrav : RT @rep_roma: Covid, rientri a rischio: ora anche nel Lazio i tamponi sono obbligatori [di FEDERICA ANGELI] [aggiornamento delle 07:55] htt… - ILupobianco : @mauropigatz @InMonsterland @azangrillo @Cartabellotta Guarda che Zangrillo parla a nome dell'università vita Salut… -