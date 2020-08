Coronavirus: Salvini, 'contagiati non sono malati, buonsenso ma lasciateci vivere' (Di giovedì 13 agosto 2020) Roma, 13 ago., Adnkronos, - 'Che tutti i telegiornali, le radio e i giornali facciano il bollettino quotidiano dei contagiati, che non sono malati, dicendo attenzione, perchè ieri ci sono stati sei morti... Nel giorno medio, purtroppo, in Italia ci sono 1.800 morti, di incidente stradale, di tumore, ... Leggi su tvsette

matteosalvinimi : ? Indagano Conte e i ministri Pd-5 Stelle sul Coronavirus? ARCHIVIATO. ? Indagano Salvini per aver bloccato uno sba… - LegaSalvini : Coronavirus, #Salvini: 'Avviso di garanzia al governo? Ha i morti sulla coscienza'. - LegaSalvini : CORONAVIRUS, SALVINI: 'NO ALL'OBBLIGO PER IL VACCINO, IO PER LA LIBERTÀ DI SCELTA' - - Patriota_ITA_ : RT @matteosalvinimi: ? Indagano Conte e i ministri Pd-5 Stelle sul Coronavirus? ARCHIVIATO. ? Indagano Salvini per aver bloccato uno sbarco… - friend73m : Ma questi li paghiamo pure? 600 euro o più? #scuola #Azzolina #CONTEDIMETTITI #coronavirus #SalviniAlViminale… -