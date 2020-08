Coronavirus e movida, la Regione chiude le discoteche in tutta la Calabria (Di giovedì 13 agosto 2020) Dopo i casi di alcune nostre citt , avendo prima di tutto la responsabilit della salute dei calabresi e dei nostri ospiti, stiamo predisponendo un ordinanza che chiude tutte le discoteche della ... Leggi su gazzettadelsud

fattoquotidiano : Coronavirus, l’appello ai giovani di Conte: “Non dobbiamo vanificare sforzi. Capisco voglia di movida, ma bisogna e… - Avvenire_Nei : La mascherina? «All’aperto non serve». Viaggio tra i ragazzi in vacanza, che hanno dimenticato il Covid. Da Gallipo… - Fabiusfax : RT @AntonioGrzt: Tutti i 315 tamponi effettuati sui contatti stretti dei 21 positivi della discoteca di #Carloforte sono risultati negativi… - NicolaColella1 : RT @AntonioGrzt: Tutti i 315 tamponi effettuati sui contatti stretti dei 21 positivi della discoteca di #Carloforte sono risultati negativi… - Oekpetry : Coronavirus e movida, la Regione chiude le discoteche in tutta la Calabria -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus movida Coronavirus e movida, la Regione chiude le discoteche in tutta la Calabria Gazzetta del Sud - Edizione Calabria Il Covid fa di nuovo paura, Soverato e Catanzaro si mobilitano: divieti e controlli a tappeto

“A far data odierna, 13 agosto e fino ad espressa revoca è sospesa nella città di Soverato ogni attività danzante (discoteche e intrattenimenti musicali) presenti sul territorio comunale”. Arriva nell ...

Capri, nuova ordinanza: mascherine obbligatorie all'aperto h24

Capri non vuole correre rischi. E per limitare il rischio di contagi da coronavirus il sindaco Marino Lembo annulla la precedente ordinanza, che prevedeva l’obbligo di mascherine anche all’aperto nei ...

“A far data odierna, 13 agosto e fino ad espressa revoca è sospesa nella città di Soverato ogni attività danzante (discoteche e intrattenimenti musicali) presenti sul territorio comunale”. Arriva nell ...Capri non vuole correre rischi. E per limitare il rischio di contagi da coronavirus il sindaco Marino Lembo annulla la precedente ordinanza, che prevedeva l’obbligo di mascherine anche all’aperto nei ...