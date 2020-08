Confagricoltura: Costiera amalfitana, procedura semplificata per il rifacimento dei muretti a secco (Di giovedì 13 agosto 2020) Con il Decreto dirigenziale regionale n. 359 del 3 agosto 2020 emanato dalla Direzione generale per il Lavori pubblici e la Protezione Civile della Regione Campania, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania del 10 agosto scorso, è stata parzialmente semplificata la procedura per provvedere ai rifacimenti dei muretti a secco e delle macere della Costa d’Amalfi. Il provvedimento, frutto di una contrattazione tra le organizzazioni agricole e Regione Campania, cui Confagricoltura Campania ha attivamente partecipato, prevede per muretti a secco e macere in Costa d’Amalfi l’esenzione dalla trafila burocratica per ottenere una concessione edilizia, e non sarà più necessaria la comunicazione al Genio civile. Salvatore ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Confagricoltura Costiera Confagricoltura: Costiera amalfitana, procedura semplificata per il rifacimento dei muretti a secco Il Denaro "Fiducia nella vendemmia Bene qualità e quantità"

Crescita della produzione del 10 per cento in provincia". Ma la situazione non è uniforme: in Bassa Romagna pesano le grandinate.

Spighe Verdi 2020, le Marche in cima alla classifica nazionale con sei comuni premiati

Spighe Verdi 2020, insieme al blu delle località costiere, le Marche si dipingono di un bel verde agreste: con la Toscana sono la regione con il maggior numero di Spighe Verdi, il riconoscimento nazio ...

Crescita della produzione del 10 per cento in provincia". Ma la situazione non è uniforme: in Bassa Romagna pesano le grandinate.Spighe Verdi 2020, insieme al blu delle località costiere, le Marche si dipingono di un bel verde agreste: con la Toscana sono la regione con il maggior numero di Spighe Verdi, il riconoscimento nazio ...