Calciomercato Genoa – Accelerata per Italiano, riscattato Cassata (Di giovedì 13 agosto 2020) Calciomercato Genoa – La sensazione di ieri si trasforma sempre più in certezza: il Genoa aspetta Vincenzo Italiano e la fine dei playoff promozione di Serie B per annunciare il suo nuovo tecnico ed immergersi nella campagna acquisti e cessioni di quest’anno. Le coincidenze di quest’anno, che hanno voluto la stagione 2019/20 e quella 2020/21 avvicinarsi nel tempo per le conseguenze dell’emergenza coronavirus, lasceranno meno tempo per costruire la squadra. Calciomercato Genoa – Accelerata per Italiano, riscattato Cassata Enrico Preziosi e Daniele Faggiano stanno accelerando in queste ore per definire l’accordo con Vincenzo Italiano. Il tecnico, ex giocatore tra ... Leggi su giornal

GianZelaya : RT @NicoSchira: Il #Lecce ha il diritto di riscatto a €9M per Gianluca #Lapadula: se i salentini non dovessero esercitarlo nei prossimi gio… - pocketmoni2030 : RT @NicoSchira: Il #Lecce ha il diritto di riscatto a €9M per Gianluca #Lapadula: se i salentini non dovessero esercitarlo nei prossimi gio… - sportli26181512 : Cessione Genoa, Preziosi: 'A oggi nessuna trattativa seria': Arriva ancora una frenata da parte di Enrico Preziosi… - Max_Mogavero : Il #Benevento prova a calare il tris: si avvicina Ionita del #Cagliari, trattative avanzate anche per Lapadula del… - andreatakeapill : RT @FilippoRubu00: Obbligo di riscatto a 7M per #Cassata, resta al #Genoa. Soldi necessari per il #Sassuolo. #calciomercato #SerieA #Trans… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Genoa, un ex Samp come vice Schone Calciomercato.com Calciomercato, Tonali vicino all'Inter. City in pressing per Kolubaly. Balotelli in Turchia

La telenovela su Tonali potrebbe chiudersi nel giro di poche puntate. L'Inter sembra consolidare infatti sempre di più la sua posizione di vantaggio, maturata nei mesi scorsi, nei confronti della Juve ...

Cessione Genoa, Preziosi: 'A oggi nessuna trattativa seria'

Arriva ancora una frenata da parte di Enrico Preziosi sulla possibilità che il suo Genoa possa cambiare presto proprietario. Dopo l'intervento dello scorso lune ...

La telenovela su Tonali potrebbe chiudersi nel giro di poche puntate. L'Inter sembra consolidare infatti sempre di più la sua posizione di vantaggio, maturata nei mesi scorsi, nei confronti della Juve ...Arriva ancora una frenata da parte di Enrico Preziosi sulla possibilità che il suo Genoa possa cambiare presto proprietario. Dopo l'intervento dello scorso lune ...