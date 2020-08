Bob Sinclair: “Il distanziamento? Non lo puoi chiedere quando si balla” (Di giovedì 13 agosto 2020) In una recente intervista il Dj Bob Sinclair ha dichiarato che non si può mantenere il distanziamento quando si balla. Qualche settimana fa Bob Sinclair è stato al centro delle polemiche per il Dj set tenuto a Gallipoli. Alla sua serata, infatti, i presenti non hanno rispettato alcuna regola di protezione dal covid, gli oltre … L'articolo Bob Sinclair: “Il distanziamento? Non lo puoi chiedere quando si balla” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

