Al-Khelaifi sicuro: «Neymar e Mbappé resteranno a vita al PSG» (Di giovedì 13 agosto 2020) Il presidente del Paris Saint Germain, Nasser Al-Khelaifi, ha espresso tutta la propria felicità per il passaggio del turno Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint Germain, ha parlato ai microfoni di RMC del passaggio del turno in Champions League. Le sue parole. «Non è stato facile con la fine del campionato anticipato, ma abbiamo messo in campo tutto ciò di cui avevamo bisogno. Sono davvero molto orgoglioso. Questa è la prima volta che arriviamo in semifinale dall’acquisizione nel 2011. Adesso dobbiamo pensare solo alla semifinale e non pensare alla finale. Avevamo bisogno di questo per cambiare mentalità. Sono molto orgoglioso dei giocatori, dello staff, di tutti. È molto importante cambiare la mentalità dei giocatori ma anche la percezione dei media riguardo alla capacità del ... Leggi su calcionews24

