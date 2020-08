Al Bano e Loredana Lecciso, la notizia bomba fa il giro del web. La decisione è ormai presa (Di giovedì 13 agosto 2020) Grandiosa novità in vista per AlBano Carrisi e Loredana Lecciso. Dopo essere stati molto lontani ed aver vissuto molte incomprensioni, complice anche l’ingombrante presenza di Romina Power, adesso sono tornati ad essere molto vicini e ad avere un feeling invidiabile. La showgirl ha riconquistato nuovamente l’importanza che voleva nella tenuta di Cellino San Marco e addirittura le ultime indiscrezioni fanno riferimento ad un evento che avrebbe del clamoroso. A riferire questa notizia bomba è il settimanale ‘Nuovo’, che è riuscito ad intervistare un amico dell’artista pugliese. Questa persona ha fatto una confessione roboante, che ha colto tutti di sorpresa. A quanto pare, sia il cantautore che Loredana avrebbero preso ... Leggi su caffeinamagazine

Rivelazioni del settimanale Nuovo in edicola, su Al Bano e Loredana Lecciso che sarebbero prossimi alla nozze. La crisi è alle spalle tanto che la copia è vicina al grande passo. Lo rivela, come ripor ...