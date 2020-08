Viabilità Roma Regione Lazio del 12-08-2020 ore 07:30 (Di mercoledì 12 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 12 AGOSTO 2020 ORE 07.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE VI SONO CODE TRA LA VIA DEL MARE E LA Roma-FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA SPOSTIMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE VI SONO CODE TRA TOR CERVARA E TOGLAITTI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST A CAUSA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 14 AGOSTO, RICORDIAMO CHE PER TALI LAVORI E STATA ISTITUITA LA CHIUSURA ALLA CIRCOLazioNE TRA LA TANGENZIALE EST E FIORENTINI IN DIREIZONE DEL RACCORDO E TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA FL6 Roma- CASSINO FINO AL ... Leggi su romadailynews

