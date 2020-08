Vanessa Incontrada in mini abito con le gambe all’insù sorride alla vita (Di mercoledì 12 agosto 2020) Vanessa Incontrada Instagram: sorride alla vita e si mostra in un momento di relax. mini vestito e gambe all’aria, la foto social in poche ore ha raggiunto numero 60mila like. Vanessa Incontrada in mini abito con le gambe all’insù: solare e bellissima Uno scatto realizzato in giardino, la bella attrice spagnola ammalia con la sua espressione allegra e serena. Il suo è un inno alla vita: “Sono circondata da così tanta bellezza ”. Scalza, gambe all’aria e piedi appoggiati su un tavolino, la Incontrada è a dir poco raggiante. Il suo essere solare piace tanto ai ... Leggi su urbanpost

zazoomblog : Vanessa Incontrada: estate in pole position autunno-inverno ai box - #Vanessa #Incontrada: #estate - IvanRettore : @claulitt @RepubblicaTv @repubblica Catherine Spaak, Vanessa Incontrada, Sylva Koscina, Sidney Rome, Edvige Fenech… - pieceleb72 : Vanessa Incontrada , Sabrina Salerno , Tessa Gelissio Cecilia Caprioti approfitono del estate calda . #bellezze… - giorcenaa : RT @vlavivlava: Stanotte non dormivo e mi sono accorto che Vanessa Incontrada ha un cognome con 4 preposizioni semplici. - AlbertoPots : RT @DanDanno93: Consiglio di vedere le storie IG di @EdoardoZaggia e @AlbertoPots perché mi sono svegliato sssspumeggianteee e un po' Van… -