Valentino Rossi: 'Austria più fresca, potrebbe dare dei vantaggi' (Di mercoledì 12 agosto 2020) Valentino Rossi confida nell'Austria. La pista di Zeltweg piace al pesarese che domenica va in cerca di un buon risultato per provare a scalare la classifica: 'L'anno scorso in Austria è stata una ... Leggi su gazzetta

