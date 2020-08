Uomini e donne, l’indiscrezione bomba: Fabrizio Corona nel prossimo cast? (Di mercoledì 12 agosto 2020) La nuova stagione di Uomini e donne, che in autunno tornerà a fare compagnia agli italiani, sta per prendere forma. Maria De Filippi è pronta a stupire con un’edizione scoppiettante che, stando a un’indiscrezione, potrebbe vedere la clamorosa partecipazione di Fabrizio Corona. Un indubbio pezzo da novanta che senz’altro gioverebbe agli ascolti del programma. Fabrizio Corona tronista a Uomini e donne? La nuova stagione televisiva è in fase di progettazione. Una vera e propria leader degli ascolti, colonna portante di Mediaset e di Canale 5, è Maria De Filippi. Fra vacanze e relax la popolare conduttrice sta già pensando a quelli che saranno i programmi che la vedranno protagonisti a partire dal ... Leggi su thesocialpost

