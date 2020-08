Tinder VIP ai tempi dei faraoni (sì, davvero) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tinder VIP ai tempi dei faraoni (sì, davvero) Nel 1325 a.C. Ankhesenamon era la regina d’Egitto, terza figlia di Nefertiti. A 13 anni era stata data in sposa al fratellastro Tutankhamon. Erano anni in cui le dinastie erano blindate, e sovente figlie, fratelli e genitori si sposavano tra loro. L’unico modo per fare il salto nella stirpe reale era tramite matrimonio, e i candidati venivano scelti con cura. Del resto, per la parte divertente del matrimonio, si avevano a disposizione uno stuolo di servitori e schiave. Quando il marito di Ankhesanamon la lasciò vedova, la poveretta si trovò circondata di amanti che si potevano agilmente far sparire, ma nessuno era presentabile come marito. Così, dimostrando pragmatismo e capacità di pensare fuori dagli schemi, scelse su ... Leggi su termometropolitico

