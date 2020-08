Tamponi obbligatori per i vacanzieri (Di mercoledì 12 agosto 2020) Obbligo di test a risposta rapida o Tamponi per chi rientra dai Paesi dove il contagio da Covid-19 è di nuovo particolarmente elevato: Spagna, Croazia, Malta e Grecia soprattutto, per il momento. L’allarme suscitato dal riaccendersi di nuovi focolai, da nord a sud del Paese, causati soprattutto dai turisti italiani che rientrano dall’estero, e la conseguente corsa scomposta verso nuove misure di contenimento e prevenzione da parte di molte Regioni, soprattutto quelle di confine o di transito aeroportuale, ha costretto … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Obbligo di test a risposta rapida o tamponi per chi rientra dai Paesi dove il contagio da Covid-19 è di nuovo particolarmente elevato: Spagna, Croazia, Malta e Grecia soprattutto, per il momento. L’al ...

Rientri dall'estero e discoteche: i chiarimenti di Emiliano

Non sono mancate le polemiche nelle scorse ore sull'ordinanza regionale, in vigore da ieri, 12 agosto, e che prevede la quarantena obbligatoria per chi rientra da un elenco di Stati considerati a risc ...

