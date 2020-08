Scozia, deraglia treno: un morto e alcuni feriti (Di mercoledì 12 agosto 2020) Questo pomeriggio è deragliato un treno in Scozia. Secondo i primi dati pubblicati dalle autorità, ci sarebbe un morti ed alcuni feriti Questo pomeriggio in Scozia è deragliato un treno. Stando ai primi dati pubblicati dalle autorità scozzesi, ci sarebbe un morto e diversi feriti. L’incidente si è verificato quest’oggi a Stonehaven, nell’Aberdeenshire. La zona, da qualche giorno, è soggetta ad inondazioni. Secondo le prime ricostruzioni, la causa del deragliamento sarebbe da imputare ad una frana. Il treno era composto da quattro carrozze oltre la locomotiva ed al suo interno erano presenti 12 persone, sei membri del personale ... Leggi su zon

