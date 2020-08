Roma. Firmato protocollo sulle relazioni sindacali (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità solidale di Roma Capitale ha sottoscritto un protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil sui temi legati alle politiche sociali. Il protocollo vuole affermare un modello avanzato di partecipazione e confronto, nell’interesse delle persone e della città, sulle materie afferenti alle Politiche Sociali e al Welfare di Roma Capitale, con l’obiettivo di un confronto che possa contribuire con ancora più forza all’efficientamento dei servizi e alla definizione di nuove iniziative con al centro le persone più fragili, anche in relazione alle difficoltà causate dall’emergenza Covid-19. Leggi su laprimapagina

zazoomblog : Roma. Firmato protocollo sulle relazioni sindacali - #Roma. #Firmato #protocollo #sulle - d_arco75 : @callmegoodlife @Max_883 @marcomempi @City_Xtra @SInow Io non so come finirà, non so se hanno accordo, se è saltato… - Valerio67313912 : @Fil_Biafora @tempoweb @Teleradiostereo @Fil_Biafora fil ti chiedo scusa se viaggio troppo con la fantasia,(ti cons… - civis_hyrule : RT @ilRomanistaweb: ?? FOTO - Roma, preso il giovane Mbunya Alemanji dal Cambridge United. Il ragazzo, 16 anni, sui social ha pubblicato su… - EurobasketRoma : Chiusura del roster della stagione 2020/21 per l'Atlante Eurobasket: firmato Lorenzo Bucarelli! “Sono pronto per q… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Firmato Roma Firmato protocollo sulle relazioni sindacali Zazoom Blog Roma, le indicazioni del Comune per la riapertura di asili nido e scuole dell'infanzia

I nidi riapriranno il 9 settembre, mentre le scuole dell'infanzia il 14 settembre. Per l’amministrazione comunale, il criterio fondamentale della ripartenza "è la stabilità dei gruppi con bambini che ...

Tamponi in aeroporto: a Fiumicino il primo positivo

Lunedì, dai primi 800 tamponi effettuati a Ferragosto nell’aeroporto di Fiumicino sui viaggiatori di rientro dai quattro paesi ad alto rischio Covid (Malta, Spagna, Grecia e Croazia) è emerso un primo ...

I nidi riapriranno il 9 settembre, mentre le scuole dell'infanzia il 14 settembre. Per l’amministrazione comunale, il criterio fondamentale della ripartenza "è la stabilità dei gruppi con bambini che ...Lunedì, dai primi 800 tamponi effettuati a Ferragosto nell’aeroporto di Fiumicino sui viaggiatori di rientro dai quattro paesi ad alto rischio Covid (Malta, Spagna, Grecia e Croazia) è emerso un primo ...