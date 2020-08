Rocco Casalino, a cena con Gabriele (Di mercoledì 12 agosto 2020) Chiodo scaccia chiodo. E quando il sentimento finisce, per qualsiasi motivo accada, occorre voltare pagina. E ricominciare a vivere nuove emozioni. Ecco quindi le immagini del portavoce del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Rocco Casalino, in tenero atteggiamento con un giovane che fino a poco tempo fa era legato da un forte amicizia con una star della tv come Gabriel Garko: sì, perché Gabriele Rossi è l’attore che per anni è stato un presenza fissa accanto a Garko e che poi è improvvisamente sparito dal suo fianco, con la stessa discrezione con cui aveva vissuto la loro amicizia, mai esibita né dichiarata. Il trentaduenne attore, ballerino e direttore artistico ora si è fatto vedere con il potente Rocco Casalino, che è appena ... Leggi su aciclico

