Rientrano dalle vacanze con il Covid: due nuovi casi a Cava e Ravello (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto A conferma delle preoccupazioni del presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che ieri ha emanato l’ordinanza che obbliga al tampone chi rientra dall’estero, i dati rilevati dall’Asl di Salerno segnalano due nuovi casi positivi, legati proprio a persone che hanno fatto ritorno da paesi esteri. Si tratta di un giovane di Cava de’Tirreni, rientrato recentemente dalla Grecia ed un ragazzo risultato positivo nel comune di Ravello, appena tornata recentemente da una vacanza in Croazia. Intanto l’Asl di Salerno ha recepito l’ordinanza del governatore e imposto l’obbligo entro ventiquattr’ore di segnalare il rientro e sottoporsi al test. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

È arrivato nelle scorse ore il testo completo dell’ordinanza di Michele Emiliano che dispone l’obbligo di quarantena per chi rientra in Puglia da Spagna, Malta e Grecia. “Con decorrenza dal 12 agosto ...In relazione al numero elevato di contagi registrati in una struttura ricettiva di Sant’Antonio Abate, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sentita l’Unità di Crisi, ha firmato un’o ...