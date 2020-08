referendum: Consulta boccia ricorsi, via libera all’election day (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Corte costituzionale ha dato il via libera all'election day del 20 e 21 settembre per le Regionali, Comunali e il referendum sul taglio dei parlamentari Leggi su firenzepost

