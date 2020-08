Raul Jimenez Juventus, ipotesi scambio: arriva la risposta dei Wolves (Di mercoledì 12 agosto 2020) MERCATO Juventus – La Juventus cerca di puntellare il reparto in vista della prossima stagione. I bianconeri adesso guardano anche in Inghilterra dove sarebbe stato adocchiato un centravanti in casa Wolverhampton. L’identikit tracciato corrisponderebbe ad Raul Jimenez: il bomber messicano dei Wolves sarebbe una delle idee per l’attacco. Mercato Juve: i Wolves rifiutano uno scambio sull’affare Jimenez Secondo le ultime indiscrezioni del “Corriere dello Sport” Jimenez sarebbe un obiettivo concreto. D’altra parte la Juventus starebbe cercando un sostituto di Higuain (in lista cessioni) e momentaneamente l’attaccante allenato da Nuno Espirito Santo sarebbe il profilo giusto ... Leggi su juvedipendenza

SkySport : ADAMA TRAORÉ come un treno ?? RAUL JIMENEZ sbaglia dal dischetto ? ? Accelerazione di Adama Traoré fermato da Carlos… - OptaPaolo : 27+10 - L'attaccante del #Wolverhampton Raúl Jiménez è uno dei quattro giocatori dei top-5 campionati europei ad av… - CrapanzanoRobin : RT @Eurosport_IT: Juventus a caccia di un nuovo numero 9??, tre i nomi più caldi: Arek #Milik ??? Edin #Dzeko ?? Raúl #Jiménez ???? #Calciome… - valerionicastro : Elenco degli attaccanti accostati alla Juventus nelle ultime 48 ore: Milik Morata Dzeko Zapata Raul Jimenez Lacazette Pinamonti Scamacca - rossi20_rossi : RT @SkySport: ADAMA TRAORÉ come un treno ?? RAUL JIMENEZ sbaglia dal dischetto ? ? Accelerazione di Adama Traoré fermato da Carlos in manier… -

Ultime Notizie dalla rete : Raul Jimenez Raul Jimenez sbaglia un rigore: è la prima volta con un club Goal.com Jimenez, il Wolverhampton rifiuta lo scambio con Ramsey

TORINO- Vista la probabile partenza di Gonzalo Higuain, la Juventus è in cerca di un centravanti da regalare ad Andrea Pirlo. Piace molto il messicano Raul Jimenez, in forza al Wolverhampton, club che ...

TUTTOSPORT - Juventus, tre nomi per rinforzare l'attacco, oltre a Milik ci sono Jimenez e Morata sulla lista

Alvaro Morata affianca Raul Jimenez e Arek Milik come obiettivo della Juventus per l'attacco che verrà: i bianconeri dovranno sostituire Higuain, in procinto di andarsene con un anno di anticipo sulla ...

TORINO- Vista la probabile partenza di Gonzalo Higuain, la Juventus è in cerca di un centravanti da regalare ad Andrea Pirlo. Piace molto il messicano Raul Jimenez, in forza al Wolverhampton, club che ...Alvaro Morata affianca Raul Jimenez e Arek Milik come obiettivo della Juventus per l'attacco che verrà: i bianconeri dovranno sostituire Higuain, in procinto di andarsene con un anno di anticipo sulla ...