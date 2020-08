Psg, Tuchel: “Fortuna contro l’Atalanta? No, è successo meritato” (Di giovedì 13 agosto 2020) Thomas Tuchel allenatore del PSG, ha condiviso il suo pensiero dopo il successo in Champions contro l'Atalanta arrivato solo nei minuti finali: “Non ho mai avuto la sensazione che non potessimo segnare. Ho detto ai miei assistenti, se segniamo un gol, sono sicuro che segniamo subito un secondo. Abbiamo giocato una partita con grande forza e il risultato è assolutamente meritato. Non bisogna parlare di fortuna. I giocatori che sono entrati nella ripresa sono stati eccezionali, e ci hanno permesso di ribaltare il risultato" Psg, Tuchel: “Fortuna contro l’Atalanta? No, è successo meritato” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

TuttoMercatoWeb : Allegri tifa Atalanta? PSG, possibile esonero di Tuchel in caso di ko. Pronto l'ex Juve - DiMarzio : #Atalanta, il sogno #UCL si interrompe ai quarti. Rimonta #PSG e squadra di Tuchel in semifinale - mirkocalemme : Non esiste #PSG oltre #Neymar. E in realtà basterebbe pure, se il brasiliano iniziasse a vedere la porta. #Atalanta… - sportface2016 : #AtalantaPsg, #Tuchel quasi mistico: 'Non dimenticheremo facilmente questa serata' #Ucl - CalcioPillole : #AtalantaPSG Le parole di un euforico #Tuchel, coach del #PSG, nel post-partita: 'Arriviamo in semifinale in una s… -