Petrolio in rally. L'EIA conferma forte riduzione scorte USA

(Teleborsa) – Il Petrolio naviga ancora in deciso rialzo al Nymex, grazie alla forte riduzione delle scorte USA, annunciata dall'istituto privato API e dall'EIA, la divisione di ricerca del Dipartimento dell'Energia americano. Il future sul Light crude americano scambia a 42,36 dollari al barile, in rialzo dell'1,8%, in linea con l'ascesa del Brent del Mare del Nord, che guadagna l'1,51% a 45,17 USD/b. L'EIA ha annunciato oggi un calo delle scorte superiore alle attese. Gli stocks di greggio, negli ultimi sette giorni al 7 agosto 2020, sono scesi di oltre 4,5 milioni a 514,1 MBG, contro attese per una riduzione di 2,9 milioni. Gli stock di distillati hanno registrato invece un decremento di 2,3 milioni a 177,7 MBG, contro attese di ...

Milano prosegue in rally con le altre Borse europee

